Villa Imago zet Commandeurs in de kijker

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Villa Imago, een vereniging die specifiek theaterstukken uitwerkt over historisch verantwoorde gebeurtenissen, brengt de geschiedenis van de Gruitrodense Commanderij in de kijker. De eerste optreden werd gebracht ter gelegenheid van de Commanderijfeesten in Gruitrode. Begin oktober kan je de theaterversie van deze open lucht opvoering bekijken in Cultuurpunt.

"De voorstellingen die wij in Gruitrode brengen in het cultuuurpunt zijn theaterale voorstellingen van wat iedereen zich een beetje kan voorstellen bij het leven en het werk van een commandeur. Met a-capella zang van eigen bodem "4-Good", Lizy Vandijck, Rita Drijkoningen,Mia Stinckens, LilianeCurvers, en onze acteur Marc Baert. Marc is niet aan zijn proefstuk toe, hij kent als acteur/regisseur de impact van deze theaterstukken", vertelt Jan Broekx.

Historicus en Gruitrodenaar, Jo Corstjens schreef de geschiedenis van de Royse commandeurs netjes uit voor Villa Imago. "Kortom een stukje geschiedenis van de Commanderij en theater dat bovendien voor iedereen verteerbaar is", klinkt het nog.

Je kan kaarten bestellen voor drie voorstellingen, op 4, 10 en 11 oktober, telkens om 20u in Cultuurpunt Gruitrode.

Kaarten reserveren kan vooraf via 0496 81 67 10. Inkom: 10 euro per persoon.