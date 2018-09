Voetpad voor schoolgaande jeugd

Opglabbeek - Er is een voetpad aangelegd in de Zonnebloemstraat. Dat voetpad vertrekt aan de Weg naar Zwartberg en loopt tot aan de schoolomgeving in de Asterstraat. “Het voetpad komt er op voorstel van Christ Baeten, hij draagt de veiligheid van de schoolgaande kinderen al jaren hoog in het vaandel", zegt burgemeester Benny Spreeuwers..

Het voetapd ligt netjes langs de Zonnebloemstraat. "Omdat er daarcgeen voetpad was, moesten de kinderen over een onverharde berm wandelen. Daarom is er op voorstel van Christ besloten een veilig voetpad aan te leggen”, zegt burgemeester Benny Spreeuwers. Het voetpad is zo’n 150 meter lang en kostte 27.000 euro.