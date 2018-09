Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Naar aanleiding van het VTM-programma Make Belgium Great Again zetten heel wat steden en gemeenten nu zondag de deuren open voor donorregistraties. Zo ook in de Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode, binnenkort officieel Oudsbergen.



Oudsbergen doet mee aan de actie van 'Make Belgium Great Again' om orgaandonatie te promoten. Kom op zondag 23 september naar het gemeentehuis in Meeuwen of in Opglabbeek en registreer je.

• 10:00 - 12:00: Gemeentehuis Meeuwen, Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen-Gruitrode

• 13:00 - 15:00: Gemeentehuis Opglabbeek, Kapelstraat 1, 3660 Opglabbeek

Uiteraard ben je ook tijdens de reguliere openingsuren welkom om je als orgaandonor te registreren.

Meer informatie over orgaandonatie:

• website Meeuwen-Gruitrode

• website Opglabbeek

• federale overheid