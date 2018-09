Heidi Hendrikx legt eed af

Meeuwen-Gruitrode - Vandaag legt Heidi Hendrikx uit Gruitrode haar eed af als Provincieraadslid. Zij volgt Maarten De Ceulaer uit Bree op die voor de zomervakantie zijn ontslag gaf.

Heidi (45 jaar) is de dochter van Jef Hendrikx, de gewezen bedrijfsleider van Hendrikx Stallenbouw in Gruitrode. Jef was in het verleden 18 jaar gemeenteraadslid en 12 jaar provincieraadslid. Ook nu duwt hij de lijst OPEN OUDSBERGEN bij de verkiezingen van 14 oktober a.s. Daarenboven is Heidi de allereerste vrouw uit Meeuwen-Gruitrode die zal zetelen als provincieraadslid.

Lees vandaag meer in Het Belang van Limburg.