Meeuwen-Gruitrode - Een kleine personenwagen is maandagmiddag op de Weg naar As in Gruitrode van de rijbaan geraakt en in de gracht belandt. De 74 jarige bestuurster was blijkbaar onwel geworden en reed tegen een lage snelheid links van de rijweg, net langs een dikke eik, in de gracht. De dame raakte daarbij gekneld in haar wagen en moest door de brandweer bevrijd worden.