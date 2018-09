Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober van de burgerbeweging BOS Oudsbergen telt slecht 9 kandidaten en dus gaat het om een onvolledige lijst. Er was tot voor enkele weken nog een toenaderingspoging tussen BOS en Groen, maar die draaide op niets uit omdat de visie ‘s van beide partijen, over het te voeren beleid, te ver uit elkaar lagen.

De burgerbeweging BOS kiest resoluut voor Fabian Spreeuwers als lijsttrekker, Fabian heeft 12 jaar ervaring in de gemeenteraad van Opglabbeek en milieudeskundige bij de gemeente Leopolsburg. Verder staat op twee Els Raskin, 3. Jan Van Moer, 4. Vera Paesen, 5. Jo Knoops, 6. Eline Roex, 7. Erik Neyens, 8. Esther Joustra en op 9 Koen Rijks. Hier bij BOS is er ook een verwantschap tussen twee kandidaten: Koen Rijks en Els Raskin zijn een koppel. Dat geldt ook voor Jan Van Moer en Eline Roex.

Opvallende kandidaat bij BOS is zeker Jan Van Moer. Jan is imker, creatieve hersteller in het gekende repaircafé en de 'filosoof' van de BOS-groep, hij is bovendien afkomstig uit St-Niklaas en heeft nu een vaste stek in Neerglabbeek gevonden.