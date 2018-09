Groen met volledige lijst

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Ook Groen Oudsbergen heeft zijn kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Groen Oudsbergen pakt uit met een volledige lijst maar wel met enkele opmerkelijke koppeltjes. Met onder meer lijsttrekker Vanita Mertens en haar zoon Andries Paesen, Marij Gabriels en haar partner Eliane Verboven hebben plaatsje gekregen bij Groen. Groen had blijkbaar problemen om Opglabbeekse kandidaten te werven want we tellen er slecht vijf kandidaten met Opglabbeekse roots. Volgens Vanita Mertens is dit deels te wijten aan het feit dat Groen in Opglabbeek nog geen afdeling heeft opgestart.

MERTENS Vanita, HR-professional en conflictbemiddelaar uit Ellikom

GEUSSENS Mark, Werfleider bouw uit Opglabbeek

GABRIËLS Marij, Bedrijfsleidster Eco Architecten uit Gruitrode

KOVACS Gwen, Verantwoordelijke landelijke kinderopvang uit Louwel

JANSSEN Jos, Huismanuit Neerglabbeek

BROUNS Carine, Kapster verzorgingstehuizen uit Gruitrode

VAN DYCK Hildegarde Gezondheidscoach uit Wijshagen

GEUSSENS Katrien, Studente innoverend ondernemen KU Leuven Master Agro- and ecosystems engineering uit Opglabbeek

SCHEEPERS Luc, Monteur AVM metaalconstructie Bree uit Gruitrode

LIPKENS Willy, Gepensioneerd en vrijwilliger Natuurpunt uitNeerglabbeek

STOOP Miranda, Activiteitenbegeleidster zorgcentrum De Meander uit Gruitrode

DE SMEDT Erik, Productiemanager biochemie uit Meeuwen

BULLEN Kevin, Werkzoekend uit Gruitrode

PAESEN Andries, Student chemie UHasselt uit Ellikom

SCHEPERS Sabrina, Apotheekassistent Schoofs en gezondheidsbegeleider uit Meeuwen

VANDENBEMDEN Baud, Zaakvoerder Corepower uit Wijshagen

KNOOPS Josée, Educatieve gids Duinengordel uit Opglabbeek

PAESEN Jan, Medewerker technische dienst stad Genk uit Meeuwen

BAMMENS Mathijs, Student Agro- en biotechnologie:Groenmanagement PXL uit Opglabbeek

IMERI Adelina, Studente leraar kleuteronderwijs PXL uit Gruitrode

VERBOVEN Eliane, Boswachter As uit Gruitrode

PIETERS Erwin, Productie ingenieur Lawter Maastricht uit Gruitrode

HOUSEN An, Interieurverzorgster uit Gruitrode

IMERI Flamur, Student Elektromechanica PXL uit Gruitrode

VANDEWINKEL Cindy, Winkelbediende bakkerij Geussens uit Gruitrode

STAKENBORG Jos, Technieker Greenyard Bree uit Gruitrode

STINKENS Evelien, Stafmedewerker onderwijs UHasselt uit Gruitrode