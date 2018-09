Nieuwe Oudsbergse technische dienst wordt staaltje van duurzaam bouwen

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De nog te bouwen nieuwe technische buitendienst op het industrieterrein in Opglabbeek moet een uithangbord van duurzaam bouwen en rationeel energieverbruik worden. Dat zeggen burgemeesters Ceyssens en Spreeuwers. Er loopt ondertussen een projectsubsidieaanvraag van 250.000 euro bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

In 2019 komt er op een perceel van 2,5 hectare in de Nijverheidslaan in Opglabbeek een nieuwbouw voor de technische buitendienst van van Oudsbergen. Niet zomaar een loods. “We geven het voorbeeld door energie-efficiënte te bouwen dan we wettelijk verplicht zijn”, zegt Marco Goossens, schepen van Openbare Werken in Meeuwen-Gruitrode. Rationeler omgaan met energie, zelf zoveel mogelijk energie opwekken en het verbruik van water en energie beperken. “Hoe dit allemaal kan, dat laten we over aan de ontwerpers”, zegt Jo Seutens, schepen van Openbare Werken in Opglabbeek.



“Wie klimaatprojecten op poten zet om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren, kan rekenen op een subsidie bij de Vlaamse overheid. Voor Oudsbergen loopt er een subsidieaanvraag van 250 000 euro, het maximumbedrag”, weet Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode. De totale kostprijs van deze nieuwbouw wordt geraamd op 3,5 miljoen euro. “Binnen enkele weken stellen we de ontwerper van het gebouw aan, de werken starten in 2019”, besluit burgemeester Benny Spreeuwers.

