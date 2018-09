Autoluwe dag in Oudsbergen

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Alle Oudsbergse scholen, samen met het gemeentebestuur, roepen iedereen op om op woensdag 19 september de auto thuis te laten staan. "Met deze autoluwe dag in de Week van de Mobiliteit willen we alle inwoners oproepen om de auto thuis te laten en te kiezen voor alle andere mogelijke vervoersalternatieven", stelt burgemeester Benny Spreeuwers.

Alle scholen werken mee om deze actie, bij de schoolgaande kinderen en hun ouders, bekend te maken. "Ook onze medewerkers, van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, worden aangemoedigd om op 19 september op een duurzame manier naar het werk te komen”, zegt Benny Spreeuwers, burgemeester van Opglabbeek.

Deze actie sluit perfect aan bij de andere acties die de voorbije maanden in Oudsbergen werden opgezet. "Sinds kort geldt er een tonnagebeperking in alle schoolomgevingen. Verkeer zwaarder dan 3,5 ton is tijdens de start- en eindtijden van de scholen niet toegelaten”, zegt Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode.

Oudsbergen zet ook in op verkeerseducatie. Marco Goossens, schepen van mobiliteit in Meeuwen-Gruitrode: “De wijkpolitie geeft praktijkgerichte verkeersopleidingen aan leerlingen, ouders en grootouders. Van 24 tot 30 september nemen we ook deel aan de FietsTelweek, zodat we een beeld krijgen van waar, wanneer en hoe er in onze gemeente gefietst wordt.”

Met de donkere dagen op komst is zichtbaarheid in het verkeer een belangrijk punt. “Begin dit jaar reikten we 2500 veiligheidshesjes uit aan alle Oudsbergse leerlingen”, zegt Jo Seutens, schepen van mobiliteit in Opglabbeek. De fluorescerend hesjes hebben het opschrift ‘Oudsbergen. Wij zijn de toekomst’.