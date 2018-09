Naam voor omleidingsweg N 76 Meeuwen

Meeuwen-Gruitrode - Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode is op zoek naar een nieuwe naam voor de omleidingsweg in Meeuwen. Het betreft het traject van de omleidingsweg vanaf de rotonde aan de Genkerbaan in Meeuwen tot aan de rotonde aan de Wijshagerkiezel in Wijshagen.

Deze verbinding wordt vandaag ‘omleidingsweg N76’ genoemd. De vernieuwde N76 van Genk naar Bree en Helchteren was nodig om het verkeer in dorpscentrum van Meeuwen te beperken. In de Dorpsstraat passeerden met momenten 1.200 voertuigen per uur, de omleidingsweg moest dat aantal herleiden tot 720 voertuigen.



Het verkeer wordt vandaag omgeleid over een afstand van 2,5 kilometer, vanaf een rotonde op de Genkerbaan tot aan de Wijshagerkiezel. Door de omleiding moet het verkeer tussen Genk, Bree en Helchteren en Noord Limburg vlotter verlopen.

Wie een een voorstel heeft om deze omleidingsweg te benoemen kan het mailen naar ro@meeuwen-gruitrode.be