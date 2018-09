CD&V kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - De gemeenteraadsverkiezingen komen er met rasse schreden aan. Alle kieslijsten werden zaterdag neergelegd en zo zijn ook alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober in Oudsbergen gekend.

Heel wat nieuwe gezichten bij CD&V Oudsbergen. Onder meer twee schepenen uit Opglabbeek, Peter Schreurs en Anneleen Beckers, hebben al eerder aangegeven dat ze geen nieuw mandaat ambieerden. Ze kiezen voor het familiale en gaan voor de uitdagingen in hun professionele leven. De twee burgemeesters en de schepenen van Meeuwen -Gruitrode blijven wel aan boord. Door de fusie blijven er slechts 27 van de in totaal 38 mandaten over. Bij CD&V heeft men gekozen voor een drastische vernieuwing en verjonging. Oudste raadslid, ex-schepen en stemmenkanon uit Opglabbeek Jean Bomans haakt ook af.

De CD&V-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ziet er uit als volgt: 1. Lode Ceyssens, 2. Ilse Wevers, 3. Marco Goossens, 4. Sara Nies, 5. Hanne Schrooten, 6. Ivan Roosen, 7. Ingrid Thans, 8. Raf Vliegen, 9. Michel Creemers, 10.Petra Vandewinkel, 11.Rob Ulenaers, 12. Goele Janssen, 13. Lotte Janssen, 14. Rob Haex, 15. Jo Seutens, 16. Joris Evens, 17. An Knoops, 18. Marlies Vanaken, 9. Ief Paredis, 20. Kristel Schrooten, 21. Carine Neyens, 22. Koen Geusens, 23. Lieve Dierickx, 24. Lydie Jacobs, 25. Frans Heijlen, 26. Kurt Plessers, 27. Benny Spreeuwers.