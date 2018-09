Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Bree / Peer - Sinds zondag 9 september kan je terecht bij de pop-up expo “Thuis, bij Phil Bosmans” in de Commanderij in Gruitrode. De expo loopt tot eind oktober en is een initiatief van Huis van Phil, een samenwerking tussen de gemeente Meeuwen-Gruitrode en Bond zonder Naam.

Tijdens deze sfeervolle pop-up expo worden nooit eerder getoonde stukken en beelden uit Bosmans’ nalatenschap getoond. De bezoeker maakt kennis met het levensverhaal van Phil Bosmans, de bezieler van Bond zonder Naam die in Gruitrode geboren werd. "Rick De Leeuw interviewde mensen die Phil van nabij gekend hebben. Ook is er het boek ‘Verbeter de Wereld’, waarin Rick De Leeuw op zoek gaat naar de relevantie van Phil Bosmans vandaag, terwijl historicus Rombout Nijssen aan de hand van Phil’s dagboeken een uniek beeld schetst van Phil’s levenswandel", vertelt schepen Kurt Plessers.

Meer dan 5 jaar na zijn dood blijft de kern van Phil’s boodschap relevant voor onze verhardende samenleving. "Phil had een oprechte belangstelling voor mens en natuur en streefde naar een warme en leefbare wereld voor iedereen. Hij was bovendien één van de meest gelezen schrijvers in Vlaanderen met vertalingen over de hele wereld. Zijn legendarische en tijdloze maandelijkse spreuken waarmee hij mensen aanzette om na te denken over de maatschappij en onze medemens zijn wereldberoemd.”

De expo is tot eind oktober nog elke donderdag, zaterdag en zondag te bezoeken van 14 tot 17 uur in de Commanderij van Gruitrode.

