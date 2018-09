Oefenen met stemcomputer

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Op zondag 14 oktober 2018 wordt er in Oudsbergen elektronisch gestemd. Daarom worden er naast de georganiseerde oefenmomenten in Meeuwen-Gruitrode extra oefenmomenten georganiseerd tijdens de openingsuren in het gemeentehuis van Opglabbeek en vanaf morgen ook in het gemeentehuis in Meeuwen.



“De eerste oefenmomenten in Ellikom en Meeuwen waren een groot succes. Wij hebben zo’n 250 burgers over de vloer gekregen die het elektronisch stemmen onder de knie willen krijgen”, zegt Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode. “Daarom hebben we beslist om ook een stemcomputer in de gemeentehuizen van Meeuwen en Opglabbeek te plaatsen zodat ook daar geoefend kan worden. De Oudsbergenaar kan zelf kiezen in welk gemeentehuis hij of zij wil oefenen.”

Daarnaast zijn er nog drie oefenmomenten in Meeuwen-Gruitrode waar iedereen de stemcomputers kan uittesten van 10 tot 12 uur:

16 september – Zaal Elckerlyc, Elckerlycstraat 3, Neerglabbeek

23 september – Buurthuis Wijshagen, Dennenstraat 36

30 september – CC cultuurpunt Gruitrode, Phil Bosmansplein 1, Gruitrode