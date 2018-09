Zes nieuwe GO’s aan de slag in Neerglabbeek

Meeuwen-Gruitrode - Vanaf morgen staan er maar liefst zes nieuwe gemachtigde opzichters (GO’s) klaar om de schoolkinderen van Spelenderwijs in Neerglabbeek veilig over te laten steken. De oversteeklocatie ’s zijn gesitueerd op de nieuwe veilige oversteekplaat langs de gewestweg Weg naar Opoeteren en op de Weg naar Opitter.

Door de aanleg van de nieuwe fietspaden in het centrum van Neerglabbeek kunnen heel wat kinderen vandaag te voet of met de fiets naar school. Ook oversteekplekken waar de inzet van een GO nuttig is. “Daarom heeft de gemeente samen met de wijkpolitie enkele nieuwe gemotiveerde gemachtigde opzichters gezocht en gevonden. Zij versterken het bestaande team van de huidige twee GO’s”, vertelt schepen van mobiliteit, Marco Goossens. Om de kinderen veilig te laten oversteken volgde elke vrijwilliger bovendien een opleiding als gemachtigd opzichter. “Bij het begin en het einde van iedere schooldag bemannen ze de veilige oversteekplaatsen langs de Weg naar Opitter en Weg naar Opoeteren, telkens ter hoogte van de Elckerlystraat. Daarnaast krijgt de oversteekplaats langs de Weg naar Opoeteren in het begin van het nieuwe schooljaar nog extra signalisatie”, besluit Goossens.

(RDr)