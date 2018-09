Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Bij de N-VA lijst in Oudsbergen valt op dat Jochen Schuermans, huidig fractieleider voor N-VA in Meeuwen-Gruitrode, de lijst duwt. Zijn echtgenote, Frieda Gijbels, trekt de lijst en is kandidaat-burgemeester. De tweede plaats is voor Opglabbekenaar Renaud Hamal. Samen vormen ze het lijsttrekkersduo bij N-VA Oudsbergen.

