Tonnagebeperking in schoolomgeving

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Er geldt een tonnagebeperking in alle schoolomgevingen van Oudsbergen. Dat wil zeggen dat al het verkeer zwaarder dan 3,5 ton, uitgezonderd lijnbussen, openbaar vervoer en schoolbussen, niet toegelaten is in de schoolomgeving.

De maatregel werd eerder door de twee gemeenteraden, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek goedgekeurd om de veiligheid van de zwawkke weggebruikers te verhogen. Het zwaar verkeer mag niet in de schoolomgeving komen van 8.15 tot 9 uur, van 11.45 tot 13.30 uur en van 15.15 tot 16.15 uur.