Bocholt - Vanaf heden zijn de huisdierstickers gratis af te halen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en dit tijdens de openingsuren.

"Vergeet onze huisdieren niet tijdens een brand of interventie Kom je gratis sticker afhalen aan de balie van het gemeentehuis in Bocholt of aan de balie van het OCMW in Kaulille tijdens de openingsuren. Op deze manier is de brandweer bij eventuele brand op de hoogte van de aanwezige huisdieren", zegt schepen van dierenwelzijn, Jan Verjans.