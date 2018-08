Omleiding Lillerbaan

Bocholt - Dinsdag 28 augustus start de vernieuwing van het fietspad langs de Lillerbaan in Kaulille. Dit fietspad in beton en klinkers is dringend aan vernieuwing toe en wordt vervangen door een fietspad in asfalt. De werken zullen vermoedelijk twee maanden duren.

Om de werken vlot te laten verlopen wordt de Lillerbaan vanaf de Souheideweg tot aan de Steenweg op Kleine Brogel volledig afgesloten en is er enkel plaatselijk verkeer toegestaan op de Lillerbaan. Het doorgaand verkeer zal langs beide zijden omgeleid worden via de Zavelstraat (Kolis) en de Torenstraat in Neerpelt. Fietsers mogen tijdens de werken de rijweg gebruiken. (RDr)