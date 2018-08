Grenzenloze molendag

Bocholt / Bree - Tweeëntwintig windmolens en watermolens gelegen in GrensPark Kempen~Broek openen zondag 9 september gezamenlijk hun deuren. Het moment om een molenbezoek te brengen. De molenaars van de twee Bocholt molens, de Sevensmolen en de Luysenmolen, kijken uit naar uw bezoek.

“Molens vertellen een Verhaal”, het thema van deze 2de Grenzeloze Molendag. Zondag 9 september is het tevens Open Monumentendag in Vlaanderen én Nederland. De deelnemende molens van Kempen~Broek liggen in Opoeteren, Neeroeteren, Molenbeersel, Opitter Bocholt, Kaulille, Hamont en in Weert (Keent, Tungelroy, Stramproy, Swartbroek), Nederweert (Roeven, Kreyel, Ospel) en Leudal (Haler-Ufelse, Ittervoort en Neeritter) Alle deelnemende molens zijn deze zondag geopend van 10 tot 18 uur.

Veel activiteiten

De deelnemende molenvrijwilligers zorgen niet enkel dat de molens bezichtigd kunnen worden. De molens draaien. Bij de Sevensmolen in Kaulille laat Monumentenwacht Limburg zien hoe de onderhoudssituatie van monumenten geïnspecteerd wordt. Molen De Windlust in Nederweert (Roeven) demonstreert het slaan van notenolie en bij molen Sint Anna in Weert-Keent is de tentoonstelling 350 molens in één molen te zien.

De route-suggesties en de lijst met deelnemende molens en het volledige programma is te raadplegen op de webpagina: https://kempenbroekmolens.org/open-monumentendag. Molennetwerk Kempen~Broek vzw, Lillerbaan 9, 3950 Bocholt (B) / Hegstraat 11, 6001 EW Weert (NL) - telefoon: +32 494 30 54 73 / +31 (0)6 11134446

Web: www.kempenbroekmolens.org Email: molennetwerkkempenbroek@ziggo.nl