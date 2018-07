Meeuwen-Gruitrode - Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus vindt het wielerweekend van de Doortrappers en Cycling Team GNB plaats aan de sportzone in Meeuwen. Om die reden is op 4 augustus van 12 tot 21 uur en op 5 augustus van 12 tot 18 uur de omloop voor alle verkeer verboden en afgezet:

Het gaat over de Bosstraat, Kerkhofstraat, Gruitroderbaan, Genitsstraat, Guytjensstraat, Anjerstraat en Akkerstraat. Parkeren kan buiten de omloop of aan de feesttent in de sportzone.