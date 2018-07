Liefde voor oude motoren

Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Bree / Opglabbeek / Peer - Het belooft een fraai gezicht te worden dit weekend want aan museum De Henckens in Ellikom verzamelen oldtimerliefhebbers voor de jaarlijkse opendeurdag.

In 2009 opende motorliefhebber Jos Nuyts in Ellikom het motorenmuseum 'De Henckens'. Dit kleine museum herbergt tal van gebruiksklare oldtimer motoren, van een FN uit 1928, een GILET 2,5... tot een NSU Prima van 150 CC. Daarnaast vind je een assortiment van vintage verzamelstukken zoals een jukebox, oude kledingsstukken, kleurrijke olieblikken en ander curiosa.

“Iedereen met een hart voor oldtimer motorfietsen, ook verzamelaars, is dit weekend van harte welkom”, vertelt Jos Nuyts. Het museum is gratis te bezoeken.

adres: Hellestraat 4 Ellikom, Meeuwen