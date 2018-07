Ridder pater Pol Evens overleden

Meeuwen-Gruitrode - Ridder, pater Pol Evens is maandag op 80-jarige leeftijd in Herentals overleden. In 2015 werd Pater Pol nog geridderd met het ereteken van Ridder in de Kroonorde voor zijn verdiensten en inzet voor de kastelozen in Pakistan. Pater Pol, was de laatste Vlaamse kapucijn in Pakistan en de eerste Meeuwenaar ooit die deze hoge erkenning ontving.

Sinds 1970 leefde en werkte Meeuwenaar en pater Pol als missionaris tussen steenovenarbeiders in Bhai Pheru (Pakistan). “Niet enkel hen om hen te bekeren, ook om hen uit hun miserabele situatie te helpen. Hij bouwde er scholen en integreerde kastenlozen via onderwijs in de moslimmaatschappij”, vertelt Joris Evens.

Kapucijn pater Pol kreeg hiervoor in 2015 het ereteken van Ridder in de Kroonorde. “De familie Evens en de collega-paters kapucijnen, en vooral Pater Pol, hebben die geste op aangeven van de Pakistaanse overheid erg geapprecieerd.” Al zag Pater Pol deze erkenning niet als zijn verdienste. “Wel de verdienste van de vele weldoeners en sponsors, van de broeders en zusters die vandaag ter plaatse scholen, ziekenhuizen en kerken helpen bouwen en voor degelijk onderwijs zorgen,” weet Joris.

De laatste jaren liet zijn gezondheid het niet meer toe om terug naar Pakistan af te reizen. “Pater Pol verbleef in Herentals maar volgde alle initiatieven op de voet”, zegt Joris Evens van ‘Geef een kind een kans’. Vandaag zet vzw 'Geef een kind een kans', een onderwijsproject in Pakistan, het werk van pater Pol verder.

Ridder, pater Pol wordt zaterdag 14 juli om 11u in Herentals begraven. Iedereen is daar welkom. In Meeuwen, zijn geboortedorp, volgt er een herdenkingsviering op 23 september om 14u.

Adres Herentals: Kapucijnenstraat 9, 2200 Herentals