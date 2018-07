Opglabbeek - Van maandag 16 juli tot vrijdag 28 juli vinden werken plaats in de Sint-Hubertuslaan. Door de werkzaamheden is er el elke werkdag van 7 uur tot 15 uur enkel eenrichtingsverkeer vanaf de Heidestraat mogelijk. Na 15 uur kan het verkeer weer in twee richtingen rijden.

Meer info: https://www.opglabbeek.be/verkeershinder-sint-hubertuslaan