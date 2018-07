Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Het Scania Parts Center in Opglabbeek voorziet een nieuwbouw. Bewel investeert 10 miljoen euro, Scania huurt het gebouw integraal. Het project is goed voor 25 extra arbeidsplaatsen.

Bewel ondersteunt Scania al meer dan 10 jaar in het verpakkingswerk. Hans Thijs, warehouse manager bij Scania: “Bewel onderscheidt zich in repetitieve taken die je niet kan automatiseren. In het magazijn van Scania verpakken de Bewel-medewerkers bijvoorbeeld materialen die onze leveranciers in bulk aanleveren van schroefjes, rubbertjes, oliefilters, motorcilinders. Ze verpakken deze onderdelen individueel of stellen onderhoudskits voor dealers en garages samen. In totaal verwerkt het Bewel-team in Opglabbeek meer dan 25.000 verschillende onderdelen.”

Door de introductie van enkele succesvolle nieuwe modellen neemt Scania vandaag een hoge vlucht. Logischerwijs groeit ook het distributiecentrum in Opglabbeek met zo’n vijf procent per jaar mee. “Het huidige gebouw is te klein geworden”, zegt Johan Bongaerts, algemeen directeur van Bewel. “Daarom trekt Bewel een nieuw gebouw op, vlak achter de huidige werkplaatsen in Opglabbeek. De aanbesteding hiervoor is ondertussen gebeurd. De nieuwbouw is klaar in december 2019.” De gronden werden recent door de gemeente Opglabbeek aan Bewel verkocht.

Het complex komt op een perceel van 1 hectare en 42 are. Tom Ketels, commercieel directeur Bewel: “Bewel investeert 10 miljoen euro, Scania huurt het gebouw integraal. Dit project maakt ons partnership nog hechter. Scania voegt er de huidige Bewel-enclave, ongeveer 100 medewerkers, en de splitpoint-activiteiten samen. Daarnaast nemen we ook het groenonderhoud en de housekeeping voor onze rekening. In totaal voorziet men vijfentwintig extra medewerkers."