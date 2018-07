Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - De binnenkoer van het kasteel in Gruitrode is de hele zomer toegankelijk voor het publiek en dat is uniek. Wandelaars en fietsers zijn er welkom en kunnen er uitblazen en genieten van een idyllische kader. Op het binnenplein staat sinds kort een 18 meter lange spreukenbank met daarop 17 spreuken van leerlingen uit evenveel Oudbergse klassen. "Kom binnen en zet u. Geniet vooral van het uitzicht en de wijze spreuken", zegt schepen van Cultuur, Kurt Plessers.

De scholieren geven een positieve boodschap mee in de stijl van Phil Bosmans. "Het initiatief voor deze zitbank komt van Huis van Phil, dat dit najaar ook een expo over Phil Bosmans, zijn leven en werk, zal installeren in de Commanderij.” Het binneplein is deze zomervakantie uitzonderlijk en iedere werkdag toegankelijk van 9 uur in de morgen tot 16.30 uur, behalve op vrijdag. Dan gaan de poorten dicht vanaf 12 uur.

Meer info: www.huisvanphil.be