Rutten bezoekt Oudsbergen

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek / Bree / Bocholt - Gwendolyn Rutten is dinsdag te gast in Limburg. De voorzitter van Open VLD brengt in de aanloop naar de verkiezingen een bezoek aan een aantal Noord-Limburgse en Maaslandse gemeenten.

"De wekelijkse markt in Meeuwen en de terrassen van de enkele horecazaken zullen we zeker bezoeken. Desgevallend kunnen er nog enkele huis- aan huis bezoeken gebeuren in de Lentestraat", verwacht Jan Schonkeren, lijsttrekker Open Oudsbergen

Programma 10 juli a.s.

9u30 – Hamont-Achel,

11u – Bocholt

12u15 – Bree,

13u30 – Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek.

15u – Dilsen-Stokkem

16u30 – Maasmechelen