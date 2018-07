Meeuwen-Gruitrode - Sinds 2016 is Carmen Adams (27) de rechterhand van Vlaams Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Meeuwen-Gruitrode Lode Ceyssens (CD&V). Carmen zal bij de gemeenteraadsverkiezingen kandideren op de CD&V lijst in Hechtel-Eksel.

Adams is gelinkt aan de KSJ van Eksel, tot haar 22ste was ze ook leidster. Oprichtster van taalkamp Babbelut en lid van carnavalsvereniging De Raad van Twaalf. In haar vrije tijd speelt Carmen badminton en tennis.