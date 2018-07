Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek / Bree - Maandag 9 en dinsdag 10 juli wordt de middenberm op de Breekiezel in Gruitrode hersteld. Hierdoor wordt het verkeer omgeleid. Het verkeer komende vanuit Bree kan gewoon doorrijden. Het verkeer in de richting Bree wordt omgeleid via de Weg naar Opoeteren en Weg naar Opitter.