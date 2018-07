Bocholt - Op het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Ophoven is schutterij Sint-Laurentius uit Bocholt zondag in de vooravond uitgeschakeld. Schutterij Sint-Joris uit Kaulille is nog in de running. Het kavelen gaat nu zaterdag verder. Er zijn nog 27 schutterijen die aanspraak kunnen maken op de "Um". Vijf van die zevenentwintig schutterijen komen uit Belgisch-Limburg.