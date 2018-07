BE-Alert test

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Meer dan 110 gemeenten, waaronder ook Oudsbergen, testen op 5 juli BE-Alert.

Sinds juni 2017 kan de bevolking tijdens een noodsituatie gealarmeerd worden via BE-Alert. Net zoals alle andere aspecten van de noodplanning, is het essentieel om ook de inzet van BE-Alert goed voor te bereiden en regelmatig te testen.

Op donderdag 5 juli zullen meer dan 110 steden en gemeenten BE-Alert testen door een SMS, een gesproken bericht of e-mail te versturen naar hun inwoners. Dit grootschalig testmoment georganiseerd in heel het land, is ook een herinnering voor de bevolking om zich te registreren in BE-Alert. Door zich in te schrijven, dragen ze zelf bij tot hun eigen veiligheid. Tevens kan er een bilan worden opgemaakt na een jaar BE-Alert.