Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek / Bree / Bocholt - Inwoners van Oudsbergen, Bocholt en Bree kunnen voordeliger reizen dankzij het derde betaler systeem van De Lijn. De gemeenten nemen een deel aan de kost van de busreizen voor hun rekening. Het systeem gaat in voege voor de start van het nieuwe schooljaar. "Inwoners kunnen rekenen op een procentuele tussenkomst op de kostprijs van abonnementen en lijnkaarten", zegt schepen Marco Goossens.

Het derdebetalerssysteem voor abonnementen is nieuw voor inwoners van Meeuwen-Gruitrode. "Zij wachten best even tot 1 augustus om hun huidig abonnement te verlengen of een nieuw aan te kopen. Zo betalen ze zij 10% minder voor hun abbonement”, zegt Marco Goossens, schepen van verkeer in Meeuwen-Gruitrode.

Alle inwoners van Oudsbergen krijgen 10% korting op een Buzzy Pazz tot en met 24 jaar, Omnipas is er voor inwoners van 25 tot en met 64 jaar, VT-abonnement en VG-abonnement is er voor inwoners tot en met 64 jaar. De korting wordt automatisch van de kostprijs getrokken bij aankoop van het abonnement .

“Voor de rittenkaarten van De Lijn werken wij met een ander systeem in Oudsbergen”, weet Jo Seutens, schepen van verkeer in Opglabbeek.

Alle inwoners van Oudsbergen, Bocholt en Bree kunnen dus een 10 rittenkaart aankopen voor 10 euro. "Deze kaart is geldig binnen het grondgebied van Oudsbergen, Bocholt en Bree. Dit wil dus zeggen dat de reiziger 1 euro per rit betaalt ", besluit Bocholts schepen Jan Verjans.