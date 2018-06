Friendship Force Limburg krijgt hele wereld op bezoek

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Bree / As / Genk / Peer / Bocholt - De wereld rondreizen en bij de mensen thuis logeren. Dat is wat de leden van The Friendship Force al sinds 1977 doen. De Limburgse afdeling loodst deze week een delegatie van een twintigtal wereldreizigers door onze provincie en Vlaanderen. Vrijdagmiddag waren ze te gast in Opglabbeek. Burgemeester Benny Spreeuwers en schepen Ilse Wevers zorgden voor een warm onthaal. Achteraf bezocht de delegatie het Natuurhulpcentrum.

The Friendship Force is in 1977 opgestart in Atlanta. Op een bepaald moment is Friendship Force zelfs gaan aankloppen bij het Witte Huis en is Rosalynn Carter, de vrouw van Jimmy Carter, ere-voorzitter geworden.

Arthur Smeers is lid sinds 1992 en heeft ondertussen dankzij Frienshipforce de hele wereld rondgereisd. Friendship Force Limburg is op zoek naar Limburgse gastgezinnen voor een internationaal uitwisselingsproject.

"The Friendship Force" heeft als doel "mensen dichter bij elkaar te brengen door internationale uitwisseling van burgers. Wie droomt er niet van exotische bestemmingen: Hawaï of Copacabana, Niagarafalls, Tafelberg, Ayers Rock, Mount Everest of Machu Pichu? Friendship Force Limburg helpt deze droom te realiseren."

De ontvangende club organiseert samen met de gastgezinnen tal van sociale, culturele en toeristische activiteiten. Op uitstappen wordt de groep Ambassadors steeds begeleid door leden van de gastclub. "The Friendship Force" slaagt er steeds weer in "datgene" te bereiken waarvan vele beroepsdiplomaten enkel durven te dromen. De uitwisselingsprogramma's, jaarlijks toegewezen door de hoofdzetel in Atlanta, worden door het clubbestuur in detail uitgewerkt en gerealiseerd.

Voor de inkomende exchanges is de vereniging op zoek naar enthousiaste, positieve mensen die hun hart en huis willen openstellen voor internationale gasten.

Info www.friendshipforcelimburg.be of arthur@friendshipforcelimburg.be