Extra kansen voor wilde bijen

Meeuwen-Gruitrode - Door maatschappelijke veranderingen heeft de bijenpopulatie het steeds moeilijker. Meeuwen-Gruitrode sloeg de handen in elkaar met Natuurpunt vzw en de schoolkinderen van Plockroy en maken ze het de wilde bijen helemaal naar hun zin in het natuurgebied Kolisbergen. "Het is een 20,2 ha groot aaneengesloten gebied langs de Gestelstraat en Kolisbergen. Dankzij de technische ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos en met financiële steun van provincie Limburg kunnen we dit schitterend project realiseren", zegt Paul Capals van Natuurpunt.

Koen Geusens, schepen van milieu: “Binnen het project werden heidegebieden, heischrale graslanden, bosgebieden en hooilanden bijenvriendelijk ingericht. Door het verhogen van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de aanleg van corridors worden soorten zoals grijze zandbij, heidezandbij, heizijdebij en de rode maskerbij vooruit geholpen. Ook de school van Plockroy werd bij het project betrokken. Zij knutselden een bijentotum in elkaar.”

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur: ”Het bijenproject Kolis is een vervolgproject van de campagne ‘Limburg Wild van Bijen’ opgestart in 2016. Ondertussen hebben heel wat Limburgse verenigingen en gemeenten ingespeeld op het provinciaal beleid. Ook dit project speelt in op het provinciaal beleid rond bijen en is een aanvulling op het bijenactieplan van Meeuwen-Gruitrode. Het is een mooi samenwerkingsproject tussen de gemeente Meeuwen – Gruitrode en Natuurpunt waarbij heischrale vegetaties hersteld en opgewaardeerd worden.”

