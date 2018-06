Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De tickets voor het concert van Enira gingen zeer vlotjes over de toonbank. "Om tegemoet te komen aan de grote vraag gaat het concert door in een grotere setting," vertelt de Opglabbeekse rocker Kurt Wertelaers.

Enira trekt dit najaar naar een aantal Vlaamse culturele centra en theaterzaaltjes om het album 'For All Lost Time' voor te stellen. Een eerste single, Shadow Man, werd gelanceerd en de bijhorende videoclip haalde inmiddels vele duizenden unieke views. De beelden zijn een perfecte weergaven van de muziek, die onlangs op televisie omschreven werd als "romantiek met een rauwe rockstem."

De Opglabbeekse rockzanger Kurt Wertelaers heeft de luide drums en snelle gitaren ingeruild voor zijn muzikaal project Enira. Voor Enira laat Kurt zich omringen door topmuzikanten op piano, cello en viool. De muziek is zacht, wondermooi en meeslepend. Enira is ‘romantiek met een rauwe rockstem’. De muziek schreef Kurt zelf, maar voor de arrangementen klopte hij aan bij topmuzikant Wim Van Deuren, die sindsdien als pianist mee het podium deelt. Enira bracht zijn eerste single 'Shadow Man' uit in 2017 en die werd meteen goed onthaald. Begin 2018 kwam 'What if' uit. Beide nummers maken deel uit van het debuutalbum 'For All Lost Time'. Intussen is de tweede single, What If, een feit.

Met een mooie tour langsheen Vlaanderens mooiste culturele centra en theaterzaaltjes hoopt Enira straks, in het najaar van 2018, het album te promoten. Opglabbeek, Berlare, Ranst, Lanaken, Hasselt en Kalmthout reageerden alvast positief.

Wil je erbij zijn? Reserveer je tickets via https://opglabbeek.be/enira

Wanneer in Opglabbeek 30/11/2018 om 20:15

€ 8,00 (abo), € 10,00 (vvk), € 12,00 (kassa)

Info Den Ichter.

https://www.youtube.com/watch?v=HaVAwadGaMQ

www.enira.be

Instagram: @EniraMusic

Facebook: EniraMusic