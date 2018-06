Vrouwen popkoor ‘Singasong’ brengt ode aan 'Oudsbergen'

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Het vrouwen popkoor Singasong levert een volkslied aan: 'Oudsbergen'. Tekstschrijver en componist is dirigente van het koor, Lieve Declerck: “De echte primeur van het nieuwe dorpslied ‘Oudsbergen’ brengen we vanavond tijdens ons jaarlijks concert in het Cultuurpunt van Gruitrode."

Het dorpslied Oudsbergen, is er eentje met een dikke knipoog naar de twee gemeenten. “Een vlotte positieve en laagdrempelige meezinger die de inwoners van de nieuwe gemeente moet verbinden”, zegt Lieve Declerck "Een nieuw meerstemmig dorpslied, eenstemmig kan ook, waar de Mievenaar, de Royenaar en ook de Opglabbekenaar zich in kan herkenen. Een lied waarmee we het nieuwe dorp, de Oudsberg en de Duinengordel zullen promoten."

Het waren drukke weken want de dertig Singasong dames hebben volop gerepeteerd en zijn razend enthousiast voor hun zomers optreden en show. “De echte primeur van het nieuwe dorpslied ‘Oudsbergen’ brengen we tijdens ons jaarlijks concert. Vanavond is er nog een voorstelling in het Cultuurpunt van Gruitrode. Wie de primeur wil meemaken is welkom”, besluit voorzitster Maria Gofflo.

Het dorpslied Oudsbergen is te verkrijgen op CD bij alle leden van Singasong.