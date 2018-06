Meeuwen-Gruitrode - De gemeenteraad treedt toe tot de statiegeldalliantie. Limburg.net is sinds november 2017 toegetreden tot de statiegeldalliantie. "Nobel voorstel. De vraag is echter of deze maatregel alle problemen zal oplossen", aldus N-VA.

Schepen Geusens (CD&V) stelt: "We kunnen hopen en denken, maar de vraag blijft wat een beter alternatief is. Op het terrein ziet men te weinig evolutie. Er ligt gewoon heel veel zwerfvuil. Vandaag moeten we via het statiegeld een stap verder durven gaan. In andere landen gebeurt dit nu reeds succesvol."

Via de toetreding wordt de Vlaamse regering verzocht om in het kader van preventie van zwerfvuil in de impactanalyse van het statiegeldsysteem ook de volgende kosten op te nemen: de opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd.

N-VA blijft haar standpunt verdedigen. "Het overgrote deel van het zwerfvuil wordt er immers niet in vervat. Vlaanderen heft nu reeds hoge tarieven. De prijs voor blikjes zal verder stijgen. Wat met leeggoed vanuit het buitenland en nachtwinkels? Deze winkels zullen, nog meer dan vandaag, blikjes in het buitenland aankopen en zo zorgen voor concurrentievervalsing", verduidelijkt Jochen Schuermans (N-VA) "en al zeker geen extra belasting bij de mensen te leggen. De kostenbesparing die Limburg.Net mogelijk zou realiseren dient terug naar de mensen te vloeien. Er dient meer ingezet te worden op sensibilisering en imago. Tegelijk dient er ook repressiever te worden opgetreden (eventueel via GAS-boetes). Immers, het overgrote deel van de bevolking gooit geen blikjes weg. Het systeem betekent een extra kost en bijkomend werk voor de handelaars."

De burgemeester stelt dat dit debat op het Vlaamse niveau uitgebreid is gevoerd en hier niet herhaald hoeft te worden. "Vandaag is enkel de verpakkingsindustrie zwaar tegenstander. De vraag dient gesteld wie wij in Oudsbergen willen zijn. In 2017 werd in Oudsbergen door 800 vrijwilligers meer dan 340 km bermen opgeruimd, meer dan 2000 werkuren zwerfvuil verzameld door medewerkers van Labor. Het zwerfvuil verminderen loont altijd de moeite. Mensen willen vandaag dat dit er komt."

Fractie N-VA zal het voorstel niet goedkeuren.Vanuit fractie MG doet dit wel maar de partij vraagt manieren die de teruggave van de blikjes eenvoudiger te maken.