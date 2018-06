N-VA versterkt lijst met NIVO kandidaten

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Simon Briers en Katrien Raemakers kandideren bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor N-VA Oudsbergen. De voorbije legislatuur deden ze dit voor NIVO 21. NIVO 21 en N-VA gingen in 2012 in Opglabbeek samen als kartel naar de verkiezingen.

“De beslissing om nu te kandideren voor N-VA was een logische stap om ons politiek engagement verder te kunnen zetten”, bevestigen Briers en Raemakers. Katrien is bachelor “office management” van opleiding en is zaakvoerder van “Kafuné”, Simon is bedrijfsrevisor. “Onze verstandhouding met de N-VA fractieleden was uitstekend en we kijken er dan ook naar uit om deel uit te maken van deze gemotiveerde N-VA groep uit Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek”. Katrien Raemaekers (26 ), zetelde als lid van het vast bureau in de OCMW-raad in Opglabbeek en Simon Briers (56 jaar), zetelde gedurende de laatste 2 legislaturen als raadslid in de gemeenteraad.