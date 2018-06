Huisdier redden in noodsituatie 's

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Vanaf nu kan in je heel Oudsbergen de huisdierensticker afhalen, zowel in het gemeentehuis van Opglabbeek als in het gemeentehuis van Meeuwen-Gruitrode. In Opglabbeek was de sticker er al even beschikbaar, nu dus ook in Meeuwen-Gruitrode.

De bedoeling van de huisdierensticker is dat de bewoners van Oudsbergen deze sticker op een raam aan hun voorgevel kleven. Zo zien de hulpdiensten bij aankomst meteen dat er huisdieren aanwezig zijn in de woning en kunnen ze gericht zoeken. Bij noodgevallen is er namelijk niet altijd iemand thuis of in de mogelijkheid om de brandweer te vertellen over huisdieren die zich in de woning bevinden.

“Naast de veiligheid van onze Oudsbergenaren is de veiligheid van huisdieren ook belangrijk” reageert burgemeester Lode Ceyssens "hun trouwe huisdieren. Daarom vinden we het belangrijk dat in heel Oudsbergen de huisdierensticker kan afgehaald worden. Een huisdier is immers een deel van het gezin, dat in noodgevallen ook gered moet worden.”