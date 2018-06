Wonen op het Molenhof

Bocholt - De werken aan de voormalige schoolsite van de oude jongensschool, op de hoek Bosschelweg en Molenstraat, zijn gestart. Een deel van de vroegere gemeenteschool is afgebroken en maakt plaats voor voor vijf nieuwbouwwoningen. Vier woningen komen in het meest authentieke deel van de schoolgebouwen, dat dateert uit het interbellum, opgenomen in de Inventaris van het Cultuurbezit in België

Vlaanderen Bouwt vzw schreef op vraag van het gemeentebestuur een wedstrijd uit voor een combinatie van aannemer en architect. Vandekerkhof nv won dit woningbouwproject. Het ontwerp komt van het bureau UAU collectiv.

Deze partners zijn fiere vertegenwoordigers van een stedenbouwkundig vernieuwend project waarbij er gelijktijdig ingezet wordt op: deelwonen, kindvriendelijk en autoluw ontwerp, duurzaam materiaalgebruik en hoogkwalitatieve omgevingsaanleg. De eigenheid van de plek, een ommuurde schoolsite, was het uitgangspunt voor het ontwerp van dit groepswoningbouwproject. De bestaande tuinmuur blijft grotendeels behouden en zorgt ervoor dat de nieuwe woonwijk een besloten karakter krijgt. Op weloverwogen plaatsen doorprikken de ontwerpers de tuinmuur om de site doorwaadbaar te maken voor voetgangers en fietsers. Een groen open plein en een speelpleintje refereren naar de vroegere speelplaats.

De architecten van UAU collectiv hertekenden het waardevolle schoolpatrimonium tot vier doorzonwoningen met een voor én een achtertuin.

De vijf nieuwbouwwoningen, met 3 slaapkamers, schakelen ze zo dat iedere woning zijn individuele woonkwaliteit, toegang en tuin heeft. Inkijk is vermeden. De nieuwbouwwoningen met hellende daken sluiten aan bij het landelijke karakter van de dorpskern en de nabije omgeving. Het kleurenpallet van het traditionele gevelmetselwerk is gebaseerd op de kleurschakeringen die de bestaande schoolgevel in zich draagt en verhoogt de herkenbaarheid van de individuele woningen voor zowel bewoner als bezoeker.

Het parkeren voor auto’s en fietsers organiseren ze gemeenschappelijk onder een grote carportluifel. Naast een fietsenberging wordt een gemeenschappelijke ruimte, genaamd ‘gooi kamer’, als het ware onder de luifel in geschoven. Deze ruimte, die zich opent naar het groene open plein, kunnen alle toekomstige bewoners gedeeld gebruiken.

De oplevering is voorzien voor het bouwverlof 2019.

Lees vandaag meer in Het Belang van Limburg

Info tel. 016/44 19 40 - info@vlaanderenbouwt.be

www.vlaanderenbouwt.be