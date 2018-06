Opglabbeek - Rugbyclub Oudsbergen is actief op het terrein van voetbalclub SK Nieuwe Kempen op de sportsite in Nieuwe Kempen. Omdat deze accommodatie wordt gebruikt en onderhouden door Rugbyclub Oudsbergen, kan de club rekenen een gemeentelijke onderhoudssubsidie van 3000 euro. Dat komt neer op 1000 euro per terrein.