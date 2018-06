Verkeerssituatie Poststraat

Meeuwen-Gruitrode - De proefopstelling om sluipverkeer tegen te gaan in de Poststraat in Gruitrode heeft het gewenste resultaat. "En wordt definitief. Hiermee blijft de Poststraat ter hoogte van het kruispunt met de Zwaluwstraat doorgeknipt en is doorgaand verkeer, voor automobilisten, niet meer mogelijk", zegt schepen Marco Goossens. .

De proefopstelling, die in eerste instantie op kritiek stuitte van de buurtbewoners en die het sluipverkeer en doorgaand in de Post- en Campstraat moet weren, heeft het gewenste resultaat. Dat blijkt uit de jongste verkeerstellingen.

“De opstelling bewijst zijn nut. Het autoverkeer is in beide straten drastisch gedaald. In de Poststraat is er minder dan de helft van het vroegere autoverkeer in beide rijrichtingen. De eerste telling gaf 500 auto’s aan, vandaag tellen we nog 215 auto ‘s. In de Campstraat telden we in beide rijrichtingen 911 auto’, nu nog 666 auto ‘s. Een daling met bijna 30% “ zegt schepen van mobiliteit Marco Goossens.

De verkeerstellingen tonen wel een toename van 10% fietsers. Uit de verkeerstellingen blijkt dat het autoverkeer in de Bloemenstraat toenam. “In de Bloemenstraat en in een gedeelte van de Poststraat komt een bijkomend verbod voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsers klasse A. Bijkomende flankerende maatregelen in de omliggende straten worden ook definitief.”, besluit Goossens. In de Bloemenstraat, Populierenstraat, Zijweg en Zwaluwenstraat komt er een tonnagebeperking van 5T, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer.