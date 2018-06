Bocholt - De manier van huisvuilophaling wordt gewijzigd in een aantal Limburgse gemeenten, waaronder ook Bocholt. In samenspraak Limburg.net en ophaler Suez zal men in de toekomst in een aantal straten het afval op de hoek van de straat verzamelen, waarna de ophaaldienst het afval ophaalt .

"Deze nieuwe manier van ophalen kadert in een proefproject rond een veiligere en efficiëntere afvalophaling”, weet schepen van Milieu, Jan Verjans. Bepaalde straten zijn voor dit proefproject geselecteerd omdat ze moeilijk toegankelijk zijn voor een klassieke ophaalwagen. Dit omwille van een specifieke situatie zoals een beperkte breedte, moeilijke doorgang en ook soms doodlopend. Bij de eerstvolgende ophaling krijgen alle bewoners van de betrokken straten een brief in hun bus met meer uitleg over het proefproject. Daarnaast wordt deze brief ook op hun container gekleefd op het moment dat deze wordt teruggezet. “Voor de inwoners verandert er niets. Ze bieden gewoon hun container aan de straat aan zoals ze dat in het verleden deden”, besluit Jan Verjans.

Voor Bocholt zijn de zijstraatjes van de Achelsedijk, Sprink, Eindeweg, Gelehoekstraat vanaf 8a, Grobbenstraat, Nitroweg, Kruitmolenweg en Geerhoekstraat in Kaulille voor het proefproject geselecteerd. De bewoners krijgen de nodige informatie. Vragen: 0800 90 720.