Bocholt - De gemeente gaat haar buurtwegen in kaart te brengen.

“In Kreyel tussen de Zuid-Willemsvaart – Weerterweg – Kreyelerstraat en in Reppel tussen de Bergerheidestraat –Monshofstraat – gemeentegrens met Grote Brogel, zal een landmeter buurtwegen in kaart brengen. Mogelijk worden bestaande buurtwegen afgeschaft, van sommige zal het tracé wijzigen of realiseren we landelijke verbindingen die we terug opengestellen voor het publiek”, benadrukt schepen Jan Schrijvers (NU). Erik Van Mierlo (spa) en Peter Bloemen (N-VA) pleiten voor meer groene verbindingswegen: “Slimme mobiliteit en ook het toerisme zullen er wel bij varen.”