Bella 's bewonderen

Opglabbeek / As / Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Bree / Peer - Dit weekend kan je in de sportzone in Meeuwen terecht voor een eerste volwaardig ‘Euro-Bella’ bijeenkomt in Vlaanderen. Een ontmoeting van verzamelaars en restaurateurs van deze bijzondere mooie Bella motoren. Naast de presentatie van deze schitterende motoren is er ruimte voor een warme en interculterele uitwisseling tussen Belgen, Nederlanders, Duitsers en zelf Engelse en Amerikaanse verzamelaars

De Bella IG organiseert haar 34ste internationale ontmoeting van Bella rijders en andere Zündapp voertuigen voor het eerst in Meeuwen -Gruitrode. Tineke en Herwig Geyskens, de organisatoren, zorgen voor een afwisselend weekend met ook rondritten. Er kan dus getourd worden en er is een onderdelenbeurs; met gerestaureerde en niet gerestaureerde motoren, waar je ook contacten kan leggen.

Andere oldtimer scooterrijders, maar ook toeschouwers, zijn van harte welkom om een kijkje te nemen aan de LRV ruiterhal in de sportzone van Meeuwen.