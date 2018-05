Vrijwilligers op de bres voor weeshuis OSJOSMA in Haïti,

Opglabbeek - Dag vrijwilliger ging voluit voor het weeshuis OSJOSMA in Haïti, Zowel de vrijwilligers van Opglabbeek voor Haïti, als de losse vrijwilligers, stonden de voorbije weken klaar om centjes voor het weeshuis te verzamelen. Met een geslaagde eetdag en ook tijdens Bokkerieje aan de Ichter. "Allemaal om de missie van Osjosma te laten slagen", zegt Frans Vandueren van vzw OSJOSMA.



VZW OSJOSMA ondersteunt het gelijknamige weeshuis OSJOSMA ORPHELINAT in Haïti. Haïti is één van de armste landen van de wereld. Wezen hebben er al helemaal geen kansen. OSJOSMA zorgt voor een gezinsvervangend tehuis voor maximaal 40 kinderen en jongeren, 30 kinderen in augustus 2016. Zij krijgen daar een warme thuis, alle dagen eten, kunnen naar school gaan, krijgen medische verzorging als dat nodig is, hebben een eigen stek en de groteren zelfs een kamer, wat speelgoed en heel veel ruimte. Maandelijks is een budget nodig van ongeveer 4.000 euro, maar de VZW helpt op de zoektocht naar verzelfstandiging. Wat kan je betekenen? Deelnemen aan de jaarlijkse restaurantdag bijvoorbeeld of een actie opzetten tijdens Music for Life, of meter of peter worden, ...

Steun komt van overal en wordt ingezet in alle facetten van hun werking met verzelfstandiging als uiteindelijk doel. OSJOSMA is reeds sinds 2003 als feitelijke vereniging in Haïti actief onder de naam Sint-Jozef Werkman FV.

Wat doet Osjosma?

OSJOSMA Haïti, Saint-Michel de l'Attalaye, Rue Calvaire, weeshuis, actuele bezetting 35 kinderen, uitbreiding voorzien tot 40 kinderen investeert in een voorziening, woongelegenheid voor weeskinderen, momenteel zijn twee gebouwen in gebruik voor twee leefgroepen, namelijk Sen Jozef voor kinderen tot ongeveer 14 jaar en Sen Franswa tot 18 jaar. In Sen Jozef slapen de kinderen in twee zalen, in Sen Franswa per twee op een kamer.

Ze proberen zelf voorzienend te werken en doen dit via aankoop vee, aankoop landbouwgronden uitbreiding en verdere ontwikkeling van de boerderij, kleine investeringen zoals de aankoop van een diepvriezer, een gasfornuis en meubelen.

In het voorjaar van 2017 werd gestart met de bouw van een derde wooneenheid, Sent An genaamd. De overheid verplicht om meerderjarigen jongeren apart onder te brengen. De ruwbouw is nagenoeg af, medio 2018. Verdere afwerking volgt naargelang de budgetten dat toelaten. Verwacht wordt dat het gebouw ten laatste in 2021 in gebruik genomen kan worden.

De vzw werkt er ook samen met Jeannine De Beleyr van Ti soley leve op educatief vlak en pedagogische begeleiding en vorming en Maité Mertens van Timounaid op logistiek niveau verzending hulpgoederen. Bovendien worden vriendschappelijke contacten onderhouden met pater Jan Hoet en zijn project Mamosa in Port-au-Prince. Mogelijk kan hij jongeren een studiekans geven in de hoofdstad.

Kan of wil jij Osjosma helpen?



Meer info:

http://www.osjosma.be

Facebook:

http://www.facebook.com/osjosma

E-mail:

info@osjosma.be

frans.vandueren@osjosma.be

jos.delbroek@gmail.com

