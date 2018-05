Expo zet Opglabbeekse wielergeschiedenis in de kijker

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / As / Bree / Bocholt / Peer / Genk - Recreatieoord Wilhelm Tell zet van zaterdag 26 mei tot en met zondag 3 juni het wielrennen in de kijker. Het recreatieoord heeft er een gezellig fietscafé geïnstalleerd aan de Hoeverweg. Met foto's en artikels van ex-renners Carlo Bomans, Luc Roosen en Joël Awouters. Maar ook de oudere en de huidige generatie wielrenners komt er ruim aan bod.

"Met deze kleine wielerexpo in ons fietscafé combineren we toerisme, cultuur en sport", zegt Lode Nulmans van Wilhelm Tell "Als toeristisch trefpunt willen wij eveneens benadrukken dat Opglabbeek een echte wielergemeente is met veel wielerhelden en wielerliefhebbers. Enkele hoogtepunten uit die rijke geschiedenis kan je bij ons zien. De expo is bovendien een mooie belevingshalte op het fietsroutenetwerk in Limburg."

De bezoeker kan er oude wielertruitjes, petjes, levensgrote foto 's van wielerhelden en krantenartikels bekijken. Heel wat items die de Opglabbeekse wielergeschiedenis in beeld brengen. Aangevuld met koersfoto's maar ook kunst, cartoons, tekeningen en andere boeiende wieleritems.



INFO

Wielerexpo in het fietscafé van zaterdag 26 mei tot en met zondag 3 juni

Wilhelm Tell, Hoeverweg 87 in Opglabbeek.

Te volgen op Facebook: Wielrennen in de kijker

Gratis toegang elke dag van 10u tot 21u