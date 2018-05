Bocholter molens zoeken graan

Bocholt - In de oude molens wordt vandaag enkel nog graan tot veevoeder gemalen. Malen voor de menselijke consumptie zoals de molenaars dat vroeger wel deden, is niet meer toegestaan. De Bocholter molenaars willen hun molens laten draaien maar zijn nu op zoek naar graan om te malen.

Voor de molenaars is het echter zeer belangrijk dat de molens blijven draaien. “ Als molens draaien kunnen we ons historisch erfgoed intact houden”, verklaart Mia Croonen “Belangrijk om de bezoekers te tonen hoe dit vroeger allemaal in zijn werk ging. De molen bezoeken wanneer hij in werking is, kunnen genieten van het gekraak van de molen en de geur die vrijkomt tijdens het malen.”

Geïnteresseerde landbouwers kunnen contact nemen met molenaar Jan Loubele: janloubele@hotmail.com