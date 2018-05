Open boerderijendag

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek / Bree / As / Peer - Landelijke Gilde Gruitrode organiseert aanstaande zondag 20 mei een Open Boerderijdag en kan daarbij rekenen op de medewerking van de stoeterij van de familie Philippaerts. Een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van een gerenommeerde stoeterij.

Van 11 tot 18u mag u zich verwachten aan een uitgebreid programma met voor elk wat wils. Dankzij de gastvrijheid van de familie Philippaerts, de steun van onze sponsors, de inzet van onze vele vrijwilligers en de ondersteuning van het gemeentebestuur kunnen we dit prachtige initiatief organiseren en gratis aanbieden aan alle Oudsbergenaren en omstreken", vertelt Marco Gosssens van Landelijke Gilde Roy.

""We hopen u zondag talrijk te mogen verwelkomen en u e motiveren om zo veel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Automobilisten mogen zich verwachten aan een omleiding en flinke wandeling tot aan de toegang. Fietsers worden echter verwend met een ruime fietsenstalling in de directe nabijheid van de toegang van het evenement."

"Exclusief voor alle leden van Landelijke Gilde doen we er nog een extraatje boven op. Tijdens de Open Boerderijdag krijg je op vertoon van je lidkaart een gratis streekproduct bij onze infostand", zegt Goossens.

Praktisch

De Weg naar As wordt éénrichtingsverkeer.

Op zondag 20 mei 2018 vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur geldt er éénrichtingsverkeer langs de Weg naar As in de richting van Gruitrode centrum vanaf de Campstraat tot de Groenstraat. Het verkeer komende van Opglabbeek wordt geleid over de linkerrijstrook vanaf 100 m voor de Venhovenstraat tot aan de Groenstraat, de rechterrijstrook wordt hier voorbehouden als parkeerstrook.

Er geldt een verbod voor alle verkeer, met uitzondering van het plaatselijk verkeer in volgende straten:

Weg naar As vanaf de rotonde tot aan de Groenstraat

Zijweg Weg naar As (thv huis nr. 113) tot het verlengde van de Royestraat

Er gelden volgende snelheidsbeperkingen:

50 km/u langs de Weg naar As vanaf de Campstraat tot 100 m voor de Venhovenstraat

30 km/u langs de Weg naar As vanaf 100m voor de Venhovenstraat tot aan de Schrijvenhagenstraat

In volgende straten geldt een parkeerverbod:

In de Schrijvenhagenstraat, vanaf de Weg naar As tot aan de Groenstraat

In de Groenstraat, vanaf de Weg naar As tot aan de Schrijvenhagenstraat

In de zijweg Weg naar As vanaf de Weg naar As tot aan de Kabienstraat

Het verkeer richting Opglabbeek wordt omgeleid via de rotonde in Gruitrode centrum naar de Ophovenstraat en Campstraat.