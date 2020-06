Wie helpt Alkens koor om in Vlaanderen te winnen met wedstrijd “meest virtuele koor”?

Alken - Het kinder- en jongerenkoor Dolce Canto zit in de wedstrijd van Koor & Stem Vlaanderen voor het meest favoriete virtuele koor. Twee weken geleden ging het koor viraal met het liedje ‘Viva la vida’ van Coldplay, met duizenden views als gevolg.

Een aantal leden zongen het van thuis uit, en de leden van de D.C. Belles Band (spreek uit: “decibelband”) ondersteunden met hun instrumenten. Zij horen ook bij Dolce Canto en bespelen een instrument. Het filmpje is verrassend; verschillende leden sloegen de handen in elkaar om het mooi af te werken. Eline Bams kwam met het idee aanzetten. Gert Danckaert mixte alle stemmen en instrumenten. Charline Steuckers monteerde alle filmpjes tot één mooi geheel.

Annelies vertelt: “Dit zijn allemaal leden van de band die zoals vele anderen graag en op vrijwillige basis hun bijdrage leveren in dit geweldig koor. Momenteel zijn we het enig Limburgse koor in de hoogste rangen. Maar om te kunnen winnen hebben we nog heel wat stemmen nodig. En de tijd dringt want op 26 juni wordt de stemronde afgesloten. We zijn heel blij omdat er al veel mensen op ons hebben gestemd. Maar ik richt me tot de lezers van HBVL: misschien kunnen we door jouw stem nog wat stijgen. Klik op de link en ga naar ‘hier stemmen’. Doe het best met een pc want op smartphone en tablet lukt het vaak niet. Zoek naar het filmpje 'Viva La Vida - Coldplay (D.C. Belles Band).

Wie geeft ons dat extra duwtje in de rug”, besluit Annelies Bams.

https://www.koorenstem.be/nl/nieuws/kies-je-favoriete-virtuele-koor?fbclid=IwAR3QUA3a-UY6gNFrBE6_ULrPE5kW6Y9YEENhZZQe9mr58aIn8AwgEQkY9b8