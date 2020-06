Vernieuwd clubhuis weer open op TC De Alk

Alken - Sinds de eerste versoepeling voor het sporten op 4 mei wordt er weer getennist op TC De Alk. En met de versoepeling voor de horeca is het daaraan gekoppelde clubhuis sinds gisteren eveneens opnieuw geopend. Tennisclubvoorzitter Gilissen haalt opgelucht adem. En de nieuwbakken uitbaters, Benji en Hanne, hebben tijdens de coronaperiode het clubhuis een mooie opfrisbeurt gegeven.

Voorzitter Guido Gilissen van de tennisclub blikt terug op een erg moeilijke tijd. “Door de coronacrisis hebben wij geen paaskampen kunnen organiseren, geen start-to-tennis, geen lessen of trainingen, geen Interclub en ook ons JUNI-tornooi is weggevallen. Daarop tekenden vorig jaar nog 496 deelnemers in. Wij hebben de richtlijnen altijd stipt gevolgd. Het gevolg was dat in april de mensen massaal wegbleven en ook in mei er nauwelijks leden terugkwamen.”

Financiële klap

Gilissen heeft bange weken beleefd: “Onze cafetaria was noodgedwongen gesloten, zodat wij geen inkomsten hadden van de uitbating, terwijl onze vorige uitbater ons nog heel wat geld schuldig is. Dit betekent een financiële klap voor de club. De verzekeringen en leningen bleven immers doorlopen.” Guido haalt nu opgelucht adem: “Ik zie de laatste weken dat de leden stilletjes aan beginnen terug te komen. Het aantal spelers is aan het stijgen. En met de opening van het clubhuis kunnen we ook de gezelligheid en het samenzijn dat aan tennis gekoppeld is, weer terugvinden.” Guido is vol lof over de nieuwe uitbaters. “Twee jonge mensen die er absoluut voor willen gaan. Dit is wat we nu echt nodig hebben!”

Vernieuwd clublokaal opnieuw open

Het clubhuis heeft sinds kort nieuwe uitbaters: het koppel Benji Hasevoets en Hanne Breels (foto). De dag voor de coronacrisis uitbrak had Benji (32) zijn ontslag gegeven als werknemer om te starten als nieuwe uitbater, samen met zijn vriendin Hanne (28). Ook voor hen was corona een flinke streep door de rekening. Maar ze bleven niet bij de pakken zitten en tijdens de lockdown werd het clubhuis volledig opnieuw geverfd, inclusief de toog. Verder werd alles tot in de puntjes coronaproof gemaakt. Gisteren gaf de preventieadviseur groen licht. Het werd gisterenavond dan ook een gezellig weerzien bij de heropening. Heel wat Alkenaren zakken al eens graag af naar het clubhuis, ook zij die niet tennissen. Benji en Hanne hebben er alleszins heel fel zin in om van het clubhuis opnieuw een levendige, warme en gezellige zaak te maken. De eerste avond was alvast meer dan geslaagd. Vanaf nu is iedereen welkom, elke dag vanaf 17 uur.